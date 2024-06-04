مبادرة جو بايدن لوقف الأعمال العدائية في غزة محور مكالمة هاتفية بين عطاف و بلينكن

مبادرة جو بايدن لوقف الأعمال العدائية في غزة محور مكالمة هاتفية بين عطاف و بلينكن

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، إتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن.

تبادل الطرفان، الرؤى حول المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الهادفة إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، والتحضير لإعادة الإعمار في القطاع، كما بحثا الشروط الكفيلة باعتماد مجلس الأمن لهذه المبادرة.

و شدّد الوزير عطّاف، على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه المبادرة، لضمان أن تندرج في إطار تحقيق هدف وقف دائم لإطلاق النار، و على أن تضع هذه المبادرة حداً للمحن التي يتكبدها الشعب الفلسطيني في غزة، وأن تشكل خطوة نحو تسوية نهائية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيّدة وفقا للشرعية الدولية، وتجسيداً للإرادة المتنامية للمجتمع الدولي.

شرف الدين عبد النور