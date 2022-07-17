تم تنظيم لقاء ثنائي جمع خبراء سلطات الطيران المدني للبلدين، على مستوى وزارة النقل، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر و جمهورية فنزويلا البوليفارية

وحسب بيان لوزارة النقل، فقد تمت خلال هذا اللقاء مناقشة البنود و الأحكام المتعلقة بإبرام إتفاق التعاون الثنائي في ميدان النقل الجوي.

و أفضت هذه المباحثات إلى التوقيع بالأحرف الأولى، على نص الاتفاق الثنائي، الذي سيرفع لاحقا إلى السلطات العليا للتوقيع النهائي.

وعلى هامش هذا اللقاء، إستقبل وزير النقل، منجي عبد الله، وبحضور إطارات من الوزارة، رئيس وفد الخبراء الفنزويلي، خوان تيكسيرا، مرفوقا بوفد هام، و سعادة سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بالجزائر، خوسي خيسوس سخو رياس.

ونوه الوزير، خلال هذا اللقاء، بتطور العلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، مبرزا إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لدعم و تعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق، لا سيما في مجال النقل الجوي.

كما أكد أن فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر و كاراكاس، سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، من خلال ترقية حجم المبادلات التجارية و حركة الأشخاص و البضائع، وتقوية السياحة و البعثات العلمية و الثقافية.

ليديا كبيش

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