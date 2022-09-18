مباحثات جزائرية-سودانية في هذا المجال

18 سبتمبر، 2022
التقى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، على هامش زيارته إلى السودان وزيرة التجارة والتموين السودانية، آمال صالح سعد
وحسبما أفادت به وزارة التجارة في بيان لها، فإن اللقاء عرف حضور كل من سفير الجزائر بالسودان وإطارات من وزارة التجارة والتموين السودانية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل ترقية المبادلات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومجلس الأعمال المشترك وكذا تبادل الزيارات والخبرات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المقامة في البلدين.
وبهذه المناسبة، أكد الطرفان على ضرورة الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في مجالي التجارة والاستثمار بين الجزائر والسودان لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
رمزي أحمد توميات
18 سبتمبر، 2022

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