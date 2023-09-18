مباحثات جزائرية-روسية في مجال التربية

استقبل وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم الاثنين بمقر الوزارة، نائب وزير التربية والتعليم الروسي غريبوف دينيس والوفد المرافق له

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية فقد تباحث الطرفان سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.

وأشار بلعابد إلى أن التعاون مع الجانب الروسي في مجال التربية والتعليم سيعزز الخبرات العلمية وتبادل التجارب، منوهاً بالأهمية التي توليها الدولة لتطوير الاختصاصات العلمية والتقنية.

وبدوره أكد غريبوف دينيس على أهمية تعزيز التعاون التربوي بين الجانبين والتطلع إلى تبادل الخبرات والتأهيل العلمي بين مؤسسات التربية والتعليم، ودعم البرامج التعليمية في مجال التأهيل التربوي.

رمزي أحمد توميات

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