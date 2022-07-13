استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، سفير الجمهورية الاثيوبية الفيدرالية الديمقراطية، نبيات جيتشاو، أين تباحثا سبل ووسائل تطوير آفاق الشراكة التجارية بين البلدين.

وأفادت وزارة التجارة، في بيان لها، أن اللقاء تناول آليات تنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين من توجيهات لاسيما ما تعلق برفع حجم المبادلات التجارية البينية وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك

ومن جهته، أكد رزيق، على أن العلاقات الاقتصادية تعرف ديناميكية متسارعة خصوصا وأن الجانبان أعربا عن رغبتها في تفعيل شراكات جديدة وفق مبدا رابح رابح ليتم في هذا الشأن الاتفاق على تنظيم معرض ترويجي للمنتجات الجزائرية بالعاصمة أديس أبابا قبل نهاية السنة الجارية.

وحسب نص البيان، فقد تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتأطير مجلس الاعمال الذي يبقى همزة وصل أساسية في توجيه المتعاملين الاقتصاديين نحو الاستثمارات المربحة ومرافقتهم في الولوج إلى الأسواق الخارجية

وبدوره، رحب السفير الإثيوبي بكل المقترحات التي من شأنها ان تحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين مشيدا بجهود الجزائر الرامية إلى تنويع اقتصادها خارج المحروقات.

ليديا كبيش

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