أفاد اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا، مبرزا أن الصداقة الوثيقة بين الجزائر وإيطاليا مهمة لمواجهة جملة من التحديات.

وأوضح دراغي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع الرئيس تبون، أن الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا، سواء في حقل الطاقة أو الصناعات والأعمال ورجال الاقتصاد. وكذا في حقل مكافحة الجريمة وأمن المنطقة.

وعبر ذات المتحدث، عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الرابع المشترك بين الجزائر وايطاليا. مبرزا أن هذا المنتدى سيصل لمستوى رفيع من التعاون الثنائي بين البلدين.

و ذكر رئيس الوزراء الإيطالي، بزيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر شهر نوفمبر الماضي. وكذا الزيارة الأخيرة للرئيس تبون إلى إيطاليا شهر ماي الفارط، مجددا شكره للرئيس تبون والحكومة الجزائرية علر حفاوة الاستقبال.

كما أكد نفس المسؤول، أن الإعلان المشترك الذي تم إعداده اليوم يعكس المستوى الرفيع للتعاون بين البلدين. والذي يشمل قطاع العدل والانتقال الطاقوي والكثير من المجالات الأخرى. كما شكر المؤسسات التي قامت بعمل دؤوب لصالح المصلحة العامة.

وأوضح دراغي، أن هذا المنتدى يؤكد على أهمية التعاون في حقل الطاقة، الهام جدا بين البدين. حيث أصبحت الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، المزود الأول للطاقة إلى إيطاليا.

وذكر رئيس الوزراء، بإعلان مجمع سوناطراك عن ارسال 4 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا، ضمن الاتفاق الموقع مؤخرا. مما يعني تسريع عملية تزويد الطاقة وزيادة حجمها نحو إيطاليا.

كما أشار دراغي، إلى التعاون الهام في حقل الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وكل مجالات الطاقة. خصوصا في هذه المرحلة الإنتقالية للطاقة والهامة لإيطاليا والمنطقة ككل.

وأوضح المسؤول الإيطالي، أن اجتماع اليوم يؤكد مجددا على أهمية التزام البلدين بتوطيد السلام الذي شهد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا اضطرابا عالميا، مؤكدا أن إيطاليا تساهم بشكل كبير في تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق لمرور الحبوب من اوكرانيا عبر البحر الأسود. مما يجنب أزمة غذائية خطيرة.

ليديا كبيش

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