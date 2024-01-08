بداري: نعمل على جعل البحث العلمي اللبنة الأساسية للاقتصاد

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بزيارة مخبر البحث “تميز” بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

وقال بداري:” زيارتنا لمخابر البحث التابعة لجامعة هواري بومدين جاءت لتوثيق العلاقة مع صيدال لتطوير البحث العلمي”، مضيفا بالقول:” نعمل على جعل البحث العلمي اللبنة الأساسية للاقتصاد لنصبح في مصف البلدان التي يتماشى اقتصادها مع التطورات الراهنة”

وأردف ذات المتحدث بالقول:” تطوير البحث العلمي ونقل البحث من الجامعة إلى مجمع صيدال سيرى النور بعد 15 يوم”، كما سيكون هناك مراكز بحث من جامعة هواري بومدين تحت وصاية مجمع صيدال في إطار تطوير العلاقة مع الشريك الاقتصادي صيدال،

أما بخصوص قرار رئيس الجمهورية للتكفل بالطلبة الجامعيين فقد أكد وزير التعليم العالي أن الإجراءات قائمة وسنتكفل بهم، وأن الجامعة الجزائرية اليوم أصبحت خلاقة للثروة وولادة للابتكار

وفي نفس السياق، قال نفس المسؤول أن هناك مشاريع بحثية ستكون فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني و من بين المشاريع التي ركزنا عليها تنصب في الأمن الغذائ، كما يجب أن نقوم بمعـركة المعارف والإبداع لإنعاش اقتصاد البلاد”.

ليديا كبيش

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