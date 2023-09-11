ليبيا: ارتفاع ضحايا عاصفة “دانيال” إلى أزيد من 2000 قتيل

11 سبتمبر، 2023

كشفت وكالة الأنباء الليبية، اليوم، عن إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 2035 قتيل وآلاف المفقودين.

و قال رئيس حكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد في تصريحات صحفية، أن أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا.

وطالب حماد العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورا لتقديم المساعدة، حسب ذات المصدر.

وكانت العاصفة المتوسطية “دانيال” اجتاحت أمس الأحد مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.

شرف الدين عبد النور

11 سبتمبر، 2023

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