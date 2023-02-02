للمشاركة في قمة تمويل المنشآت في افريقيا…الوزير الأول يصل إلى دكار

2 فبراير، 2023

حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ليلة أمس الاربعاء، بالعاصمة السنغالية دكار، للمشاركة في الافتتاح الرسمي للقمة الثانية حول “تمويل المنشآت في أفريقيا”.

و يشارك بن عبد الرحمان في هذه القمة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفادت بهووكالة الأنباء الجزائرية

وكان في استقبال الوزير الأول لدي وصوله إلى مطار دكار ليوبولد سيدار سنغور، حافظ الأختام وزير العدل السنغالي، إسماعيل ماديور فال  إلى جانب سفير الجزائر لدى السنغال.

رمزي أحمد توميات

2 فبراير، 2023

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