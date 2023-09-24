لعهدة كاملة…الجزائر تستلم رئاسة المكتب الدائم للاتحاد العام للأطباء البياطرة العرب

24 سبتمبر، 2023

استلمت الجزائر، اليوم الأحد، رئاسة المكتب الدائم للاتحاد العام للأطباء البياطرة العرب لعهدة كاملة، حيث تم الإعلان الرسمي عن هذه الاستلام خلال تلاوة البيان الختامي للقاء الدوري للاتحاد العام للأطباء البياطرة العرب، أمس بالجزائر العاصمة، برئاسة خالد سليم، رئيس الاتحاد المنتهية عهدته.

و نظم اللقاء على هامش انعقاد اول قمة للبياطرة العرب في الجزائر بمشاركة 12 دولة عربية، تحت شعار “مقاربة الطب البيطري في مجابهة تحديات الأمن الغذائي للحفاظ على مقومات الأمني القومي العربي”.

ومن جهته، اورد رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البياطرة الجزائريين، محمد الأمين نشار، إن:” تسلم الجزائر لرئاسة الاتحاد يعد في حد ذاته انجازا كبيرا، لكون الجمعية، التي تمثل الجزائر،تتنظيما فتيا تمكن في وقت قصير من الانضمام الى الاتحاد وتنظيم لقائه الدوري بالجزائر وتولى قيادة مكتبها الدائم في وقت قياسي”.

وأبرز نشار أن من تحديات الاتحاد العام للأطباء البياطرة العرب، تلك المتعلقة بجعل الطبيب البيطري منتجا ومستثمرا وكذا اقامة شركات عربية-عربية لإنتاج المواد البيطرية وكل ما يتعلق بالفلاحة بشكل عام.

وتابع ذات المتحدث قائلا: “من بين التحديات الأخر تواجهنا، اعتماد نفس البرامج الدراسية في الطب البيطري في كل المعاهد العربية”.

ليديا كبيش

24 سبتمبر، 2023

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