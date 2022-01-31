لعمامرة يُستقبل من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي

31 يناير، 2022

استقبل اليوم الإثنين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، من قبل رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

و أشاد الطرفان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدين وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

و أكد الطرفان خلال هذا اللقاء على العزيمة القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تقوية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف الميادين.

كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الاقليمي والدولي، مع التركيز على قضايا الأمة العربية، والتزام البلدين الشقيقين بالشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين العربية والافريقية، فضلا عن قضايا دولية من شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة العربية.

رمزي أحمد توميات

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