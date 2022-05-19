لعمامرة يهنئ الطلبة الجزائريين في عيدهم الوطني ويتمنى حظّا موّفقا للمشاركين في مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي

19 مايو، 2022

قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، تهانيه للطلبة الجزائريين بمنسابة العيد الوطني للطالب.

كما تمنى لعمامرة، حظّا موفقا للمشاركين في مسابقة التوظيف للالتحاق بالسلك الدبلوماسي، ابتداء من يوم غد، حيث سخّرت الوزارة كل الامكانيات المادية والبشرية على مستوى خمسة مراكز امتحان على المستوى الوطني لاستقبال أكثر من 25 ألف مترشح في أحسن الظروف.

وقال وزير الشؤون الخارجية في تغريدة على حسابه على التويتر: ‏”هنيئًا للطلبة الجزائريين بعيدهم الوطني وحظ موفق للمشاركين ابتداء من يوم غد في مسابقة التوظيف للالتحاق بالسلك الدبلوماسي. لقد فاق عددكم هذه السنة 25 ألف مترشح. كل الامكانيات المادية والبشرية سُخِرَت على مستوى خمسة مراكز امتحان على المستوى الوطني لاستقبالكم في أحسن الظروف”.

ش.ن

19 مايو، 2022

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