لعمامرة يلتقي نظيره المالي ورئيس مفوضية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا

أجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم بأديس ابابا، محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبد ولاي ديوب، وكذا مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، الدكتور عمر توراي، وذلكوفي إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي.

وتركزت المحادثات حول التحديات التي يواجهها مسار السلم والمصالحة في مالي وسبل تجاوز العقبات الحالية بهدف اضفاء الديناميكية المطلوبة على تنفيذ إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأكد لعمامرة أنه وبحكم توليها رئاسة الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، فإن الجزائر تواصل مساعيها الرامية لبلورة التوافقات الضرورية بين جميع الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق وتعزيز انخراطها في هذا الإطار لتجسيد أهدافه على أرض الواقع.

رمزي أحمد توميات

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