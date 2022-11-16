لعمامرة يلتقي مع نظيرته السلوفينية

التقى يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على انفراد، مع تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، قبل ترؤسهما جلسة العمل الموسعة مع أعضاء الوفدين.

وحشب بيان لوزارة الخارجية فقد رحب الوزيران بالديناميكية الجديدة التي تميز العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا والآفاق الواعدة لتوطيدها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة خاصة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة والرقمنة.

كما استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين مجموعة واسعة من قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى مختلف جوانب الشراكة الأورومتوسطية والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

تلى الاجتماع بين الوزيرين مراسم توقيع اتفاقية بين شركة سوناطراك ومجموعة الطاقة السلوفينية GEOplin بشأن تجديد عقد توريد الغاز الطبيعي لسلوفينيا اعتبارًا من جانفي 2023 ، بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ونظيره السلوفيني، بويان كومر.

رمزي أحمد توميات

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