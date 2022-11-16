لعمامرة يلتقي مع نظيرته السلوفينية

16 نوفمبر، 2022

التقى يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على انفراد، مع تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية سلوفينيا، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، قبل ترؤسهما جلسة العمل الموسعة مع أعضاء الوفدين.

وحشب بيان لوزارة الخارجية  فقد رحب الوزيران بالديناميكية الجديدة التي تميز العلاقات بين الجزائر وسلوفينيا والآفاق الواعدة لتوطيدها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة خاصة الطاقة والمناجم والطاقة المتجددة والرقمنة.

كما استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين مجموعة واسعة من قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى مختلف جوانب الشراكة الأورومتوسطية والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

تلى الاجتماع بين الوزيرين مراسم توقيع اتفاقية بين شركة سوناطراك ومجموعة الطاقة السلوفينية GEOplin بشأن تجديد عقد توريد الغاز الطبيعي لسلوفينيا اعتبارًا من جانفي 2023 ، بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ونظيره السلوفيني،  بويان كومر.

رمزي أحمد توميات

16 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

1 مايو، 2022

“قد أعذر من أنذر”: النقابة الوطنية للقضاة تحذّر وزارة العدل بلهجة شديدة

2 نوفمبر، 2019

 أمن العاصمة يتخذ إجراءات وتدابير أمنية خاصة بشهر رمضان 

3 أبريل، 2022

 نواب المجلس الشعبي الوطني يتفقدون خسائر سيول تيارت ويعزون أهالي الضحايا

20 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: