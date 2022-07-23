لعمامرة يلتقي بأفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بالعراق

23 يوليو، 2022

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بجمهورية العراق وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وجاء هذا اللقاء عملا بالسنة التي أرساها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الزيارات التي قام بها خارج الوطن، حسب ما أورده بيان للخارجية. حيث تمّ بحضور سفير الجزائر لدى العراق، بلقاسم محمودي، وفي جو سادته الحميمية والإيجابية بمقر السفارة الجزائرية ببغداد.

تركز اللقاء حول مناقشة أوضاع جاليتنا، همومها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة النمو والنهوض الاقتصادي للجزائر. كما تم استعراض التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا تعزيز دورهم ومساهمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة، يضيف بيان الخارجية.

ش.ن

23 يوليو، 2022

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