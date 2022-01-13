لعمامرة يعزي في وفاة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد

13 يناير، 2022

تقدم اليوم الخميس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بتعازيه القلبية لعائلة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد.

وقال لعمامرة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:” أن الجزائر برحيل المجاهد بلوزداد فقدت أحد أبرز قامات الثورة التحريرية المجيدة ومفجريها”.

وجاء في نص التغريدة:” أخلص التعازي لعائلة المغفور له المجاهد الرمز عثمان بلوزداد الذي برحيله تكون الجزائر فقدت أحد أبرز قامات الثورة التحريرية المجيدة ومفجريها. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. إنا لله وإنا لله راجعون”.

ليديا كبيش

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