من المرتقب أن يحل اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة البولندية وارسو.

وتأتي هذه الزيارة لاجراء مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، بهدف الإسهام في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، بما يساهم في عودة الاستقرار في المنطقة، ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

وللتذكير، فقد التق لعمامرة والمجموعة المرافقة له، يوم أمس ، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي في أوكرانيا، ودعوة أطراف النزاع إلى التوقف عن التصعيد والاحتكام إلى العمل العسكري.

بالاضافة الى ضرورة اللجوء الفوري للحلول السلمية والدبلوماسية القائمة على الحوار.

ليديا كبيش

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