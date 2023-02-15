لعمامرة يشارك في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، في الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي التي تجري أشغالها اليوم الأربعاء وغداً الخميس بأديس ابابا، عاصمة اثيوبيا ومقر المنظمة القارية.

وحسب بيان لوزارة الخارجيةؤ تندرج أشغال هذه الدورة للمجلس التنفيذي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في إطار التحضير للقمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي تحت شعار “تسريع وتيرة تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية”.

و من المنتظر أن يتم خلال أشغال المجلس مناقشة العديد من التقارير المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية في افريقيا وتجديد عضوية بعض الهيئات الفرعية، فضلاً عن مشاريع القرارات التي ستعرض أمام القمة المقبلة.

وعلى هامش مشاركته في أشغال المجلس، أجرى الوزير لعمامرة محادثات ثنائية ولقاءات مع العديد من نظرائه، خاصة وزيرة خارجية السنغال التي ترأس الدورة الحالية للمجلس التنفيذي، ووزراء خارجية كل من ليبيا، جمهورية الكونغو، توغو، أنغولا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الكاميرون، اثيوبيا، مصر، كينيا، موريتانيا، الصومال، وسيراليون، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والعديد من المسؤولين السامين في المفوضية.

وقد تركزت هذه اللقاءات حول البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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