لعمامرة يسلم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس السنغالي ماكي سال

استُقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة،بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا من قبل السيد ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية خلال هذا العام، حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وسلّم الوزير لعمامرة للرئيس السنغالي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأبلغه تهانيه الحارة عقب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي ومعربا له عن دعم الجزائر في أداء مهامه خدمة لقضايا وأولويات القارة. بدوره، أعرب الرئيس ماكي سال عن بالغ شكره وتقديره لدعم أخيه الرئيس عبد المجيد تبون وعن تطلعه للقاء به قريبا والعمل معه لتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بالجهود المشتركة لتجسيد الأجندة القارية في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، يضيف البيان.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية على الساحة القارية والتأكيد على الضرورة الملحة لتعزيز الدور القيادي للمنظمة القارية في حل المشاكل الإفريقية، وفي مقدمتها الأزمات والنزاعات التي تهدد حالة الأمن والاستقرار في إفريقيا. كما تناول الطرفان أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الحالية وآفاق بلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء بما يحفظ وحدة المنظمة ومصداقية عملها.

وفي الختام، يضيف بيان الخارجية، تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وسبل توطيدها، حيث تم الاتفاق على تنشيط مختلف آليات التعاون والتشاور الثنائي وكذا الرفع من وتيرة تبادل الزيارات الثنائية.

ش.ن

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