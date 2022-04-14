لعمامرة يستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية النيجر

14 أبريل، 2022

استقبل يوم أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، وفدا برلمانيا من جمهورية النيجر، يقوده رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-النيجر”،  خليل أومباريك.

ووفقا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تناول الجانبان علاقات الأخوة وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، لاسيما في مواجهة التحديات المشتركة التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد الإقليمي.

ومن جهته، ثمن لعمامرة تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة بين البلدين، مُبرزا أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد عرى التواصل على مختلف المستويات والدفع بالجهود الرامية لضمان الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الهائلة من الجانبين

 

14 أبريل، 2022

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