لعمامرة يستقبل نائب وزير الخارجية الماليزي الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة اليوم السيد داتو قمر الدين جعفر نائب وزير الخارجية الماليزي الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر.

وبهذه المناسبة ، استعرض المسؤولان حالة العلاقات الثنائية وآفاق إدخال نَفَس جديد في العلاقات التاريخية بين الجزائر وماليزيا. وشددا على ضرورة إثراء الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وتفعيل آليات الشراكة الثنائية ، بما في ذلك على وجه الخصوص اللجنة الجزائرية الماليزية المشتركة تحت الرئاسة المشتركة لرؤساء الدبلوماسية في البلدين. كما تم الاتفاق على تشجيع إنشاء مجلس أعمال جزائري ماليزي.

علاوة على ذلك ، وبينما رحب الطرفان بالتنسيق المنتظم بين البلدين في إطار مجموعات العضوية المشتركة ، مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ، فقد تبادل الطرفان الآراء والتحليلات حول عدد من القضايا الإقليمية. والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ش.ن

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