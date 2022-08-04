لعمامرة يستقبل سفيرة نيجيريا الجديدة لدى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، يوم أمس بالجزائر العاصمة، عائشة محمد قاربا، التي سلمته نسخ أوراق اعتمادها كسفيرة مفوضة فوق العادة لجمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية، شكلت المقابلة فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والآفاق الواعدة لتعزيزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي وكذا المسائل الراهنة على المستويين القاري و الدولي.

في هذا الصدد، رحب لعمامرة، بالسفيرة الجديدة لنيجيريا بالجزائر، معربا لها عن تمنياته لها بالنجاح في مهمتها التي تأتي في سياق يتميز بديناميكية ايجابية للتعاون الثنائي و تعميق الالتزام المتبادل للبلدين على الساحة القارية خدمة لقضايا ومصالح إفريقيا.

وبدورها، أكدت السفيرة قاربا على تمسك بلادها بتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الجزائر، لا سيما في مجال الطاقة، مشيرة الى أهمية تعزيز الشراكة الجزائرية- النايجيرية في سياق التطورات الجارية على الساحة الدولية وانعكاساتها على القارة الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

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