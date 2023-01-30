لعمامرة يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

30 يناير، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين٬ بمقر الوزارة، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الذي يتواجد بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬بأن الطرفان استعرضا خلال اللقاء التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة٬ من جراء التصعيد العنيف الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

وكما أشار وزير الخارجية إلى تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية، بضرورة التحرك على مختلف المستويات لوضع حد لهذه الانتهاكات من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني٫ يذكر البيان.

كما تطرق الجانبان٬ إلى الجهود المبذولة بغية استكمال المسار الذي أطلقه رئيس الجمهورية٬ من أجل توحيد الصف الفلسطيني الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على “إعلان الجزائر”٫ والتزامهم بتجسيد الاستحقاقات المتضمنة في هذه الوثيقة٬ يختم البيان.

 

حورية سعداوي

30 يناير، 2023

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