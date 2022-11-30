لعمامرة يستقبل الممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الممثل الجديد لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أليستر بولتن، وتسلم منه أوراق الديوان لاعتماده لدى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد تطرق الطرفان بهذه المناسبة إلى التعاون بين الجزائر والمفوضية وسبل ترقيته، لاسيما فيما يتعلق بالاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين بالجزائر.

كما أعرب الوزير لعمامرة عن تمنياته بالنجاح لضيفه، مؤكدا توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مهامه بالجزائر.

رمزي أحمد توميات

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