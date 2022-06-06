استقبل اليوم رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد جان تالاس، المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات (Crisis Management Initiative) التابعة لمؤسسة مارتي آتيساري للسلام (Martti Ahtissari Peace Foudation) التي تعتبر من أبرز المراكز الفكرية في فنلندا وفي العالم في مجال ممارسة الوساطة لحل النزاعات الدولية، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، الصحراء الغربية، فلسطين، وكذا الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم، يضيف البيان.

وأضاف أنّه، في هذا الصدد، أشاد المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات بدور الجزائر الفعّال في حل النزاعات لاسيما في المنطقة، مثمّنًا مواقفها المبدئية الداعية للحلول السلمية، وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية.

من جانبه، أكد الوزير لعمامرة أن الجزائر طرف فاعل في كل المساعي الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار خاصة في محيطها الجيوسياسي، لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة وتفضيل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

ش.ن

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