لعمامرة يستقبل المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات

6 يونيو، 2022

استقبل اليوم رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد جان تالاس، المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات (Crisis Management Initiative) التابعة لمؤسسة مارتي آتيساري للسلام (Martti Ahtissari Peace Foudation) التي تعتبر من أبرز المراكز الفكرية في فنلندا وفي العالم في مجال ممارسة الوساطة لحل النزاعات الدولية، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر التطورات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الأوضاع في كل من ليبيا، مالي، الصحراء الغربية، فلسطين، وكذا الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على كل دول العالم، يضيف البيان.

وأضاف أنّه، في هذا الصدد، أشاد المدير التنفيذي لمبادرة إدارة الأزمات بدور الجزائر الفعّال في حل النزاعات لاسيما في المنطقة، مثمّنًا مواقفها المبدئية الداعية للحلول السلمية، وتغليب لغة الحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى دورها في الدفاع عن القضايا العادلة والدفاع عن مصالح الدول والشعوب الإفريقية والعربية.

من جانبه، أكد الوزير لعمامرة أن الجزائر طرف فاعل في كل المساعي الرامية إلى تعزيز السلم والاستقرار خاصة في محيطها الجيوسياسي، لا سيما من خلال تفعيل دور دول الجوار في تسوية الأزمات في المنطقة وتفضيل الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

ش.ن

6 يونيو، 2022

مقالات ذات صلة

مصرع 9 أشخاص وجرح 362 آخرين بسبب حوادث مرور خلال أسبوع

22 أبريل، 2021

 حملة الصحراء الغربية تحصل على موافقة المحكمة العليا لطلب مراجعة قضائية لاتفاقية الشراكة

29 يونيو، 2021

الأمن الوطن يسجّل 99 حادث مرور جسماني خلال نهاية الأسبوع

16 مايو، 2022

الرئيس تبون: الجزائر كانت تحت سيطرة عصابة والحراك انقذ الدولة من الذوبان

8 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: