استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السفير الانغولي المتنقل، ديكومبونا سيتا خوسيه. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تسلّم لعمامرة من ضيفه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، كما نقل إليه تحيات الرئيس الأنغولي الخالصة لأخيه وتطلعه لمواصلة العمل الوثيق معه لتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وكذا مستجدات الأوضاع على الساحة القارية. لا سيما آفاق تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات التي تفرضها آفتا الإرهاب والتطرف العنيف. وكذا التغييرات غير الدستورية للحكومات.

وفي هذا السياق، أعرب ديكومبونا عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بصفته منسق مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا. معربا عن تطلعه لدورها القيادي في الجهود الرامية لإضفاء ديناميكية جديدة على الجهود المشتركة، خاصة في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

كما اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون بين البلدين لبعث روح جديدة في آليات العمل الإفريقي المشترك. في هذا الميدان، وبالخصوص المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب ومنظمة الشرطة الجنائية الإفريقية أفريبول اللتين تحتضنهما الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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