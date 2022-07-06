أجرى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع الاستقلال الوطني.

وحسب وزارة الخارجية، فقد شكّل اللقاء فرصة استعرض خلالها الوزيران العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في هذا السياق، أعرب الطرفان عن اعتزازهما بعمق أواصر الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطلعهما لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تجسيدا لتوجيهات رئيسي البلدين.

كما أطلع وزير خارجية سوريا رئيس الدبلوماسية الجزائرية على آخر المستجدات في سوريا أمنيًا وسياسيا فضلا عن الوضع الاقتصادي وكذا الجهود المبذولة لحل الأزمة بصفة شاملة ومعالجة تبعاتها في مختلف المجالات.

من جانب آخر، بحث الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل بالجزائر تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق تحضيرا للاستحقاقات المقبلة الثنائية منها ومتعددة الأطراف.

ليديا كبيش

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