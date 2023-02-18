لعمامرة يجري محادثات ثنائية مع مسؤولين سامين من أوروبا وأستراليا

التقى اليوم السبت٬ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، مع رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وأشار البيان٬ إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار مشاركة الوزير في أشغال قمة الاتحاد الافريقي بأديس ابابا، ضمن الوفد الذي يقوده الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، تطرق الجانبان إلى العلاقات الجزائرية-البرتغالية وآفاقها الواعدة، حيث أكد كوستا تطلعه للمشاركة شخصيا في الاستحقاقات الثنائية المقبلة بين البلدين٬ اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون منذ 2005٬ يذكر البيان.

ومن جانب آخر، التقى لعمامرة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وتطرق معه إلى مسائل متعلقة بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وفقاً لمبدأ توازن المصالح٬ يضيف البيان.

كما أجرى الوزير لعمامرة محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية الأسترالي، تيم واتس، اتفقا خلالها على تبادل الدعم لفائدة ترشيحات البلدين في المنظمات الدولية ذات الانتماء المشترك، وتبادلا الآراء حول الأوضاع السائدة في منطقة الساحل والصحراء٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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