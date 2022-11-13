لعمامرة يتباحث مع نظيره الصحراوي حول مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، نظيره من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك، وذلك في إطار سنة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن المباحثات، التي تمت بحضور الأمين العام للوزارة عمار بلاني، تركزت حول مستجدات القضية الصحراوية على الصعيد الدبلوماسي في سياق جهود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بغية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ش.ن

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