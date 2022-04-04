عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 بموسكو، جلسة عمل مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حسب بيان للخارجية.

كما أجرى لعمامرة مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف, وتمحورت المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول أبرز محاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات.

فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

للتذكير، يتواجد لعمامرة في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، وكذا الأمين العام لجامعة الدول العربية.

لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

ش.ن