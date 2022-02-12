لعمامرة: الجزائر والنيجر أنهيا تهميش إفريقيا في المحافل الدولية

12 فبراير، 2022

قال  اليوم السبت وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن :” الجزائر لها علاقات أخوية كبيرة منذ القدم مع دولة النيجر، وأدنا مع النيجر تهميش الدول الإفريقية في المحافل الدولية”.

وأبرز لعمامرة في مداخلة له خلال ندوة التحديات الاستراتيجية التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، دور الجزائر والنيجر في حلحلة الأزمة الليبية ووأد التدخل الأجنبي فيها.

وأورد وزير الشؤون الخارجية:” زيارتكم إلى الجزائر ممثلا لرئيس النيجر محمد بازوم هي تأكيد للعلاقات الثنائية بين البلدين وتوافق الرؤى وتطابقها”.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

Photo of ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يطالب باتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يطالب باتخاذ تدابير ملموسة للتعجيل بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية

7 أكتوبر، 2021
Photo of الدكتور معوط: ارتفاع عدد الإصابات هذه الأيام يعتبر موجة جديدة وليست ثالثة

الدكتور معوط: ارتفاع عدد الإصابات هذه الأيام يعتبر موجة جديدة وليست ثالثة

28 يوليو، 2021
Photo of طبي: انجازات الجزائر في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان  لا ينكرها إلا جاحد

طبي: انجازات الجزائر في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان  لا ينكرها إلا جاحد

21 ديسمبر، 2021
Photo of الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي

10 أكتوبر، 2021
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: