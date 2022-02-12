لعمامرة: الجزائر والنيجر أنهيا تهميش إفريقيا في المحافل الدولية

قال اليوم السبت وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن :” الجزائر لها علاقات أخوية كبيرة منذ القدم مع دولة النيجر، وأدنا مع النيجر تهميش الدول الإفريقية في المحافل الدولية”.

وأبرز لعمامرة في مداخلة له خلال ندوة التحديات الاستراتيجية التي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، دور الجزائر والنيجر في حلحلة الأزمة الليبية ووأد التدخل الأجنبي فيها.

وأورد وزير الشؤون الخارجية:” زيارتكم إلى الجزائر ممثلا لرئيس النيجر محمد بازوم هي تأكيد للعلاقات الثنائية بين البلدين وتوافق الرؤى وتطابقها”.

رمزي أحمد توميات

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