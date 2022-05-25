لعمامرة: الجزائر طرف فاعل في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة

25 مايو، 2022

افاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة،  أن الجزائر في الذكرى الـ60 لاستقلالها ستكون دائما فخورة بانتمائها الإفريقي وطرفا فاعلا في رفع التحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة .

وقال لعمامرة في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “ونحن نحتفي بيوم إفريقيا فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة ولنتشارك معا وعينا الجماعي بالتحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة، مزدهرة، سلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية”.

وتابع وزير الشؤون الخارجية قائلا:” في الذكرى الستين لاستقلالها ستكون الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي أكثر من أي وقت مضى طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير والحضاري”.

رمزي أحمد توميات

25 مايو، 2022

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