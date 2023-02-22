لعمارة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا ويتباحث معه حول قضايا القارة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر

الوزارة، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا، موزس ويتانغوال، الذي يقوم بزيارة رسمية

إلى الجزائر على رأس وفد برملاني هام، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

خصّص هذا اللقاء لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق

تعزيزها في مختلف المجالات وكذا سبل تعميق التنسيق السياسي في خضم التطورات الإقليمية

والدولية الراهنة، يضيف البيان.

في هذا السياق، أشاد الطرفان بالتعاون البرلماني بين البلدين كونه رافدا هاما من روافد العلاقات

التاريخية المتميّزة التي تربط الجزائر وكينيا، مع التأكيد على الطموح المشترك لبناء شراكة استراتيجية

تعود بالنفع على البلدين وتعزز مساهمتهما في تجسيد الأجندة القارية وحشد الدعم لقضاياها

العادلة، لاسيما تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن تضافر الجهود لإيجاد حلول

افريقية للمشاكل الإفريقية، حسب ذات البيان.

ش.ن

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