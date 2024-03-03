لعقاب يُشارك في الاجتماع التنسيقي لاتحاد إذاعات الدول العربية

قام اليوم الأحد، اتحاد إذاعات الدول العربية بعقد اجتماع تنسيقي، حضره وزير الاتصال محمد لعقاب وأشرف عليه المدير العام للاتحاد المهندس سليمان عبد الرحيم.

وحضر الاجتماع منسقي الأخبار والرياضة والبرامج التلفزيونية والإذاعية ومهندسي الاتصال والمحطات الأرضية ومسؤولي لجنة الإعلام.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سنة كانت ثرية من حيث المادة الإخبارية والتي ميزتها الحرب على غزة، حيث أطلق الاتحاد مبادرة، بتعيين ثلاث مراسلين في غزة لتغطية الحرب منذ بداية العدوان حيث أنجزوا أكثر من 650 موضوع حول الحرب ومخلفاتها على الأراضي المحتلة.

في حين تم خلال هذا الاجتماع عرض نماذج من البرامج الإذاعية والتلفزيونية للاتحاد.

رمزي أحمد توميات

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