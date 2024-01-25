لعقاب يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

إلتقى صباح اليوم الخميس، وزير الإتصال، محمد لعقاب، بالمدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، والمدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون، النذير بوقابس، الذي كان مرفوقا بكل من مدير الإنتاج ومدير البرمجة بالتلفزيون العمومي بغرض مناقشة وضبط الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا العام.

وخلال هذا اللقاء، أوضح وزير الإتصال أن الشبكة البرامجية الرمضانية لهذا الموسم يجب أن تكون ثرية ومتنوعة من خلال البرامج الدينية الهادفة، المسلسلات الإجتماعية والدرامية، البرامج الفكاهية والسيتكوم بالإضافة إلى برامج مخصصة لفن الطبخ وللأطفال تلبية لأذواق الجمهور.

وفي هذا السياق، شدّد وزير الإتصال على تجنب البرامج التي تتسم بالعنف والمحتوى المتدني، مذكرا بضرورة التطبيق الصارم للقانون الجديد المنظم للإعلام وقانون السمعي البصري والذي يحدد شروطا واضحة في قضية العنف، استغلال الأطفال، واحترام المحتوى وغيرها.

وبخصوص البرامج الإخبارية طيلة شهر رمضان المبارك، ستُبث عبر مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية وفق جدول زمني مضبوط يراعي خصوصية الشهر الفضيل، حسب بيان وزارة الإتصال.

كما وجّه محمد لعقاب، تعليمات للجنة القطاعية المكلفة بانتقاء البرامج بضرورة الإسراع في الاختيار والفصل في البرامج التي ستبث خلال شهر رمضان قبل نهاية شهر فبراير.

كما أعطى وزير الاتصال توجيهات للمديرين العامين للإذاعة والتلفزيون بضرورة احترام نسبة الإنتاج الوطني خلال هذه الشبكة البرامجية، من خلال تنشيط وتحريك المحطات الجهوية سواء الإذاعية أو التلفزيونية وخاصة الجنوبية منها، بالتعريف بخصوصية كل منطقة عبر الوطن والترويج للموروث الثقافي والوجهات السياحية الجزائرية.

من جهته، أوضح كل من المدير العام للإذاعة والمدير العام للتلفزيون أن كل الأمور مضبوطة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وأن الشبكة البرامجية لشهر رمضان تتضمن عدة برامج دينية، مسلسلات درامية، وأفلام ثورية، سيتكوم، إضافة إلى برامج فنية وثقافية متنوعة.

وبذات المناسبة، تقرّر عقد اجتماع توجيهي مع مدراء القنوات الإذاعية الجهوية والمحطات التلفزيونية الجهوية.

للإشارة، من المقرر أن يعقد وزير الإتصال جلسة مماثلة مع مدراء كل القنوات التلفزيونية لدراسة الشبكة الرمضانية لهذا الموسم.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...