لعقاب : الصحافة الجزائرية موجودة قبل الاستعمار الفرنسي

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، إن صحفيين جزائريين بالخارج أصدروا الكثير من الصحف بهدف الدفاع عن مصالح الوطن، مبؤزا أن الصحافة الوطنية وثقافة الاتصال موجود قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وجاء ذلك خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني حول: ” الصحافة والصحفيين الجزائريون خلال الحقبة الاستعمارية 1830-1962″

وأشار لعقاب الى جهود صحفيين حيث قال إنهم يشكلون جزءا من مختلف المحطات التاريخية، مقترحا إعداد موسوعة خاصة بهم.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “لقد نقلت لنا كتب التاريخ بشكل عابر حول مؤسسي الصحافة الجزائرية خلال الحقبة الاستعمارية، ونريد استخراج الكثير من التفاصيل”.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الملتقى الوطني الذي تحتضنه جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، يتمثل في إبراز وجود صحفيين ووجود اتصال وثقافة ما قبل احتلال الجزائر

و تابع لعقاب قائلا: “خلال الحقبة الاستعمارية عشرات الصحف صدرت وأوقفت في معركة وعي بين النخبة الصحفيين والمستعمر الفرنسي أي بمعنى وجود إصرار على المقاومة الإعلامية بدون كلل أو ملل”.

رمزي أحمد توميات