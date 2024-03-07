لعقاب يدعو إلى وضع ميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي

دعا وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم، لدى افتتاحه ملتقى “الاعلام الرياضي بين الحق في الاعلام والمسؤولية الصحفية”، بقاعة المحاضرات لملعب نيلسون مانديلا، ببراقي، إلى وضع “ميثاق شرف أولي للإعلام الرياضي ، قابل للتطوير مستقبلا”.

وقال لعقاب، في كلمته الافتتاحية لهذا الملتقى، الذي حضره وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، و رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، يوسف تازير، وعدد كبير من الصحفيين الرياضيين والشخصيات الرياضية، “أتمنى ان تكون توصيات هذا الملتقى أرضية لميثاق شرف اولي للإعلام الرياضي ، قابل للتطوير مستقبلا، رغم وجود القوانين وتشريعات أخلاقيات المهنة، وتأسيس جائزة أحسن إعلامي رياضي، وسنساعدكم في تنفيذه والسعي للالتزام به”.

وألح محمد لعقاب، في مداخلته، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، على أنه “ينبغي على الصحفي الرياضي ان يكون متخصصا لأنه يحظى بمتابعة الجميع .. فله حجم تأثير كبير جدا فهو يكتسي اهمية خاصة” ومن هذا المنظور فأنه “من الطبيعي ان يكون اداء الاعلاميين تحت المجهر ودائرة الضوء وكل هذا بهدف الوصول بالإعلام الرياضي الى مستوى مرموق من الاحترافية والمهنية”.

كما شدّد وزير الإتصال، على التخصص الدقيق لدى الصحفي الرياضي، “حتى لا يزيغ عن مهامه ويبقى أداؤه ناقصا”، فالإعلامي، يضيف الوزير، “داخل البلاطوهات لديه العديد من الشركاء على غرار مجالات اخرى (سياسية ، اقتصادية ودينية ..) وعليه “حسن ادارة الحوار مع الشخصيات المدعوة لان المنشط في الاخير هو المسؤول عن ذلك”.

ووعد الوزير بتقديم كل المساعدة لتطبيق توصيات الأربع ورشات التي نصبت بهذه المناسبة على أرض الواقع ، مبديا موافقته أيضا على رعاية جائزة أحسن إعلامي رياضي.

شرف الدين عبد النور

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