لعقاب يؤكد على أهمية تعزيز الإعلام الثقافي في كافة وسائل الإعلام الوطنية

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس الثلاثاء، خلال ندوة إعلامية نظمتها الوزارة بعنوان “الميديا والثقافة: أي مقاربات وأي استراتيجيات”، على أهمية تعزيز الإعلام الثقافي في كافة وسائل الاعلام الوطنية، وتطوير التكوين في الاعلام الثقافي، داعيا إلى إيلائه مزيدا من الاهتمام، كونه يشكل مادة إعلامية هامة.

و كشف محمد لعقاب، في كلمته، أن الوزارة بصدد التفكير في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين المهتمين بالشأن الثقافي, مذكّرا بأن قطاعه نظم مؤخرا عدة دورات تكوينية لفائدة صحفيين في مجالات مختلفة لا سيما الناشطين في الاعلام الرياضي.

و أشار وزير الإتصال، إلى أن هذه الدورة التكوينية التي ستخصص لصحفيي الأقسام الثقافية، ستتناول مختلف المحاور المرتبطة بهذا الاختصاص الاعلامي، حيث سيؤطرها مهنيون وناشطون في المجال الثقافي.

للإشارة، فقد شارك في هذه الندوة الكاتب والروائي، أمين الزاوي، والصحفي والمترجم والكاتب المسرحي، احميدة العياشي، والصحفي والكاتب المختص في علم الاجتماع، محمد بلحي, إلى جانب ممثلي ومديري وسائل اعلام وطنية, ومفكرين وشخصيات في مجال الثقافة والاعلام.

كما عرفت الندوة، مداخلات لمثقفين وأدباء وصحفيين، تطرقوا من خلالها إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات الثقافية واستحداث برامج ثقافية متخصصة ووضع استراتيجيات وتحديد مقاربات للنهوض بالإعلام الثقافي.

شرف الدين عبد النور