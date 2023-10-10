لعقاب: تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون “وفقا لما ينص عليه القانون”

10 أكتوبر، 2023

أكّد وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن تنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة سيكون “وفقا لما ينص عليه القانون”.

و أوضح الوزير لعقاب في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خُصّصت لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أنّ “القنوات الخاصة التي توجد حاليا في وضعية صعبة سيتم تنظيمها وفقا للقانون الذي ينص على وجود  قنوات عامة وأخرى موضوعاتية”، حسب ما أورده بيان وزارة الاتصال.

شرف الدين عبد النور

10 أكتوبر، 2023

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