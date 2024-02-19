لعقاب: “السيادة الرقمية باتت تتصدر أجندة الدولة الجزائرية”

19 فبراير، 2024

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الإثنين، في كلمته، خلال إشرافه على انطلاق فعاليات الملتقى الدولي المُنظم تحت عنوان “السيادة الرقمية للدول.. سياسات وتجارب”، أن السيادة الرقمية باتت تتصدر أجندة الدولة الجزائرية، واصفا إياه بالأمر الإيجابي.

وقال وزير الإتصال، في ذات السياق، أن تحقيق السيادة الرقمية ليس بالمهمة السهلة، بل تعتبر مهمة شاقة و مكلفة تتطلب توفير العديد من العناصر، مشدّدا على ضرورة تركيز الجهود “معرفيا، سياسيا و إعلاميا باتجاه المواطنين لتحصينهم خاصة من المعلومات المتداولة على الفضاء الأزرق، التي ليست من إنتاجنا”، يضيف لعقاب.

كما أكد الوزير لعقاب، على وجوب التوجه نحو تصنيع الوسائل الرقمية، و كذا صناعة المحتوى، حيث  حذّر الوزير، من خطورة استراده و عدم القدرة على تصنيعه.

 

شرف الدين عبد النور

19 فبراير، 2024

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