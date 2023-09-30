لعقاب: احتفالية 22 أكتوبر ستشهد هذه السنة إطلاق ورشات ينشطها إعلاميون وأساتذة وطلبة الدكتوراه

أشرف وزير الاتصال، محمد لعقاب، على تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، أين قال لعقاب :”ان التنصيب يأتي اليوم بطريقة احتفالية لأول مرة”.

وأكد لعقاب أن اللجنة تضم أسماء بارزة في العمل الإعلامي مما يضفي مصداقية على الجائزة، مبرزا أز هذه الأخيرة عرفت هذه السنة بعض التحسينات منها اعتماد 3 مواضيع بدل الواحد

وجدد ذات المتحدث الدعوة لجميع الإعلاميين للمشاركة القوية في المسابقة كونها جزء من احتفال الجزائر، مضيفا بالقول: “ستشهد احتفالية 22 أكتوبر هذه السنة إطلاق ورشات ينشطها إعلاميون وأساتذة وطلبة الدكتوراه”.

ليديا كبيش

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