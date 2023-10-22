لعقاب: احتفالية اليوم الوطني للصحافة لم تلغى بل أجلت الى غاية تحسن الاوضاع في فلسطين

22 أكتوبر، 2023
لعقاب: احتفالية اليوم الوطني للصحافة لم تلغى بل أجلت الى غاية تحسن الاوضاع في فلسطين

أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، خلال الزيارة التي قادته إلى دار الصحافة الطاهر جاووت، بالعاصمة، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن احتفالية اليوم الوطني للصحافة لم تلغى، بل أُجّلت الى موعد تحسن الاوضاع في غزة و في كل فلسطين، مشيرا إلى أن فعالياتها ستكون مميزة.

و أضاف وزير الاتصال، “نثمن البيان الموحد الذي قام به الناشرون و الصحافة الوطنية تجاه تعامل الاعلام الغربي الذي يقوم بالتضليل و التجاهل تجاه قضية الصحفيين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال الصهيوني و الذي بلغ عددهم 18 صحفيا متوفيا”.

كما قال الوزير لعقاب، “فضلت ان ابدأ بدار الصحافة لما لها من رمزية للتعددية الاعلامية، و قد كانت في السابق بعد دستور 1989  الرافد الاساسي للتعددية الاعلامية و التعددية السياسية، وهي رمز لحرية الصحافة و رمز للمقاومة خلال فترة التسعينات”.

و في الاخير دعا محمد لعقاب قائلا “يجب على الصحافة الجزائرية ان تتجند الى جانب الجزائر شعبا و دولة  حتى تقف في وجه التربصات التي تحاك في كل مكان”.

 

شرف الدين عبد النور

 

22 أكتوبر، 2023

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