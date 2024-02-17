لسدّ الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي: وزارة التعليم العالي تضع حيّز الخدمة منصة “بحث”

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن وضع حيّز الخدمة منصة رقمية خدماتية موسومة بمنصة “بحث”، وهي بمثابة جسر تواصل بين قطاع البحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي لاسيما منه الصناعي.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، هذا الانجاز الخدماتي استكمالا لمسار رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتسهيلا لعملية تثمين البحوث.

وكشف البيان ذاته أنّ منصة “بحث” هي آلية للتبادل والتعاون والتنسيق بين الأسرة البحثية والمتعاملين الاقتصاديين (المؤسسات الاقتصادية، المؤسسات الناشئة والفرعية، مراكز البحث، مخابر البحث، المصالح المشتركة للبحث من أرضيات تكنولوجية، منصات تقنية وحاضنات اعمال) من خلال الإسهام عبر حساب مخصّص لكلّ مقدم خدمة من ضمن كيانات البحث، بغية استغلال التجهيزات العلمية الثقيلة أو تقديم خبرة أو طرح اشكاليات وانشغالات من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وأوضح بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهدف المنشود من استحداث منصة “بحث” هو سدّ للفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودفع عجلة الابتكار في القطاعين الأكاديمي والاقتصادي والتحويل التكنولوجي، بالإضافة إلى الربط بين الفاعلين في القطاع الصناعي (المؤسسات المصغّرة والمتوسطة، الشركات الناشئة، حاملي المشاريع.. ) من جهة وكذا توفير قاعدة بيانات للخبرات والمهارات في مختلف التخصّصات باعتبارها واجهة لعرض مشاريع البحث والمقترحات لجذب التمويل والدعم من طرف المستثمرين من جهة أخرى.

وكشفت الوزارة في بيانها أنّ منصة “بحث” تتضمّن على خاصية الإشعارات حسب اهتمامات المنشغلين، لتزويد المستخدمين بآخر المستجدات البحثية ذات الصلة بنشاطهم.

رابط المنصة: https://bahth.dgrsdt.dz

ش.ن

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