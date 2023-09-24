لخضر رخروخ يُشرف على افتتاح ندوة بعنوان “رقمنة ومراقبة المنشآت بإستخدام نظام نمذجة معلومات البناء (B.I.M)”

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم أمس السبت، بفندق الرياض، بسيدي فرج، على افتتاح ندوة بعنوان “رقمنة ومراقبة المنشآت بإستخدام نظام نمذجة معلومات البناء (B.I.M)”. وخلال هذا اللقاء، نوّه الوزير حسب بيان وزارة الأشغال العمومية، بتحكم الشركات الجزائرية في إنجاز مختلف المنشآت الفنية “ما سمح لها بإنجاز مشاريع في عدد من الدول”، مبرزا في الوقت نفسه أهمية الاحتكاك مع الشركات الأجنبية.

و خلال كلمته في افتتاح الندوة، بحضور رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أكد الوزير لخضر رخروخ، أنه سيتم إدماج نظام نمذجة معلومات البناء ضمن البرامج البيداغوجية لكل من مدرسة المهن والأشغال العمومية بولاية الجلفة والمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بالجزائر العاصمة.

و في هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد التحضير لشروط بعث عملية التكوين على مستوى مدرستي الجلفة والعاصمة، وكذا إعداد تركيبة البرامج البيداغوجية لهاتين المؤسستين، معبّرا عن أمله بمساهمة الجمعية الجزائرية للطرق في إعداد تركيبة هذه البرامج.

كما اعتبر لخضر رخروخ، أن استعمال نظام “نمذجة” معلومات البناء كأحد الأنظمة الرقمية، سيسمح بتحسين تسيير إنجاز المشاريع، لافتا إلى أن ذلك يندرج في إطار جهود دائرته الوزارية لتطوير أدوات الرقمنة، لاسيما وأنها تعمل على تعميم هذه التقنية على مختلف المشاريع، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...