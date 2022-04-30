تجتمع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية سهرة اليوم، حيث ستتلقى نتائج ترقب هلال شوال من اللجان الولائية، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها.

ووفقا لنص البيان فإن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية تجتمع سهرة اليوم السبت 29 رمضان 1443ه‍ / 30 أفريل 2022م، بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة.

كما ستتلقى اللجنة نتائج رؤية هلال شهر شوال من اللجان المنتشرة عبر ولايات الوطن، قبل الإعلان عن موعد دخول شهر شوال وعيد الفطر المبارك.

رمزي أحمد توميات

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