لتشجيع المقاولاتية… التوقيع على عقد شراكة بين جازي و وزارة التعليم العالي

لتشجيع المقاولاتية… التوقيع على عقد شراكة بين جازي و وزارة التعليم العالي

وقّعت جازي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الإثنين، بمقر الوزارة، على اتفاقية شراكة من أجل تشجيع المقاولاتية والبحث العلمي في الجامعات الجزائرية.

وجرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، والمدير العام لشركة جازي، محيي الدين علوش.

وتهدف هذه الشراكة، إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المحتوى التعليمي، وبالتالي خلق جسر متين بين العالم الأكاديمي وسوق العمل، وتعزيز روح المبادرة داخل الجامعات من خلال المجموعات الفكرية، والمشاركة في إثراء محتوى البرامج في المجالات التكنولوجية وكذلك تطوير المهن الرقمية الجديدة.

كما يخطط الطرفان لإنجاز برامج مشتركة، مثل ورش العمل ومسابقات في المقاولاتية وفرص التوجيه من أجل تحفيز الإبداع والابتكار بين الطلبة.

و تعد هذه المبادرة، جزءً من الرؤية المشتركة للطرفين للعمل معا على توحيد الجهود من أجل تشجيع ظهور مهارات مهنية تتكيف مع احتياجات عالم الشغل وإعداد الطلاب بشكل أفضل لمواجهة تحديات سوق العمل.

و يبرز هذا التعاون المثالي بين جازي ووزارة التعليم العالي، الالتزام المشترك بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر من خلال الاستثمار في الشباب وخلق بيئة مواتية لازدهار المقاولاتية.

شرف الدين عبد النور

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