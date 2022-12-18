لاسيما لكونها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية..عيون اليابان على سوق السيارات في الجزائر

لاسيما لكونها بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية..عيون اليابان على سوق السيارات في الجزائر

أعلن الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية، كانجي يامادا عن اهتمام طوكيو بالإستثمار في صناعة السيارات بالجزائر.

وجاء هذا خلال استقبال وزير الصناعة، أحمد زغدار، الأحد للوزير المنتدب للعلاقات الخارجية اليابانية، كانجي يامادا، حسب ما أفاده بيان للوزارة.

وخلال اللقاء أبدى الوزير المنتدب الياباني اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر، لاسيما فيما تعلق بالصناعات الميكانيكية وتحديدا صناعة المركبات، وصناعة الأدوية وكذا مجال الطاقة.

وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الياباني عن قيام بلاده بالتحضيرات الضرورية للإمتثال للأحكام الجديدة الضرورية لولوج السوق الجزائرية.

كما أكد يمادا إرادة بلاده لتعزيز تواجد هذه المؤسسات في الجزائر لاسيما في ظل وجودها على محور هام يسمح بولوج أسواق إفريقية وأوروبية وعربية. يوضح البيان.

كما استُعرض خلال اللقاء واقع العلاقات الاقتصادية الجزائرية-اليابانية، وسبل ترقيتها وتطويرها وذلك في إطار علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار والشراكة رابح-رابح.

من جانبه، ذكر الوزير زغدار في هذا الخصوص، بتميز العلاقات التي تجمع البلدين تاريخيا، مشددا على ضرورة تعزيزها في المجال الصناعي من خلال إقامة مشاريع استثمارية دائمة ومنتجة.

كما جدد زغدار تأكيده بأن أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين في كل المجالات الصناعية لتجسيد مشاريعهم بالجزائر، مع الحرص على تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين، وتفعيل التنسيق لبلورة هذه المشاريع المشتركة وترقيتها.

فايزة سايح

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