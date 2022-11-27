لأن المنظومة القانونية لم تعد تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد.. الرئيس تبون يأمر بمواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية • • من حيث الإمكانات ومصادر الدخل...الرئيس تبون يحث على مراعاة خصوصية كل بلدية

شدّد الرئيس تبون على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحولات الكبرى، التي تعرفها البلاد.

كما أمر الرئيس تبون بالتحضير لمقترحات مُجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية حسبما أعلن عنه بيان رئاسة الجمهورية .

وأكد الرئيس تبون على ضرورة مراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.

يذكر أنه ترأس، اليوم الأحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

فايزة سايح

معجب بهذه: إعجاب تحميل...