لأنّه تهديد وجودي لأمن القارة وجهود تنميتها.. لعمامرة يحثّ الأفارقة على مواجهة آفة الإرهاب جماعيا • قال أن الإنجازات الإفريقية جلية في مجال محاربة الإرهاب

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الخميس بوهران أن مكافحة الإرهاب مسألة محورية يمكن أن تحقق الفارق في الأجندة العالمية لمكافحة الإرهاب معربا عن اعتقده “أن الإنجازات الإفريقية جلية في هذا المجال”.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك في مواجهة ظاهرة الإرهاب على مستوى كافة الهيئات الدولية.

وأبرز الوزير خلال جلسة حول “الاستجابة الإفريقية لمكافحة آفة الإرهاب” في إطار اليوم الثاني من أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا ان هناك توافقا إفريقيا حول مفهوم الإرهاب على أنه “تهديد وجودي لأمن القارة وجهود تنميتها وللنسيج الاجتماعي لبلدانها” مشيرا الى أن “إفريقيا لديها تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب ولا يزال الكثير من العمل يمكن القيام به في هذا المجال”.

واعتبر لعمامرة في هذا الصدد أن مكافحة الإرهاب مسألة محورية يمكن أن تحقق الفارق في الأجندة العالمية لمكافحة الإرهاب معربا عن اعتقده “أن الإنجازات الإفريقية جلية في هذا المجال”.

وقال أنه “من الضروري علينا أن ننظم أنفسنا في استجابة منسقة للتصدي معا للإرهاب والقضاء عليه باستعمال مجموعة من الأدوات والآليات المنسقة والمشروعة على غرار منظومة السلم و الأمن الإفريقية التي تعد منظومة فريدة من نوعها في المشهد العالمي تمكن صانعي القرار في إفريقيا من تجميع قواهم في مكافحة الإرهاب وتخفيف عبء تحمل المسؤولية بشكل فردي”.

و علاوة على اتخاذ قرارات مشتركة في مواجهة هذه الآفة -يضيف الوزير- “يجب العمل على تشجيع مساهمة المجتمع الدولي في الجهود الإفريقية في القضاء على هذه الظاهرة و حشد الدعم لها”.

وأكّد على اهمية القيام بتفعيل وتعزيز الرد الإفريقي ضد تهديد السلم و الأمن الذي يطرحه الإرهاب في القارة والوقوف على ما تم تحقيقه وما يجب القيام به مستقبلا وإدخال تغييرات متى اقتضى الأمر تعزيزا للقدرات الإفريقية في صمودها في وجه الإرهاب

وأوضح لعمامرة ان القمة الأخيرة في مالابو بغينيا الاستوائية في ماي الماضي اكدت التزام الدول و القادة والشعوب الإفريقية بمكافحة الإرهاب ويقع على مسؤوليتنا في هذه الندوة العمل على تنفيذ القرارات التي خرجت بها.

يذكر ان الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.

كما تستعرض هذه النسخة مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف و مواضيع أخرى متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات الدولية.

فايزة .س