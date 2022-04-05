وصلت إلى الجزائر العاصمة مساعدات إنسانية في المجال الصحي قادمة من دولة كوبا وهي في طريقها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وقد كان في استقبال هذه الكمية المعتبرة من الدعم الطبي بمطارهواري بومدين سفير دولة كوبا بالجزائر ، ARMANDO VEGARA BUENO و القائم بالإعمال بالسفارة الصحراوية بالجزائر أمحمد الشيخ رفقة المكلف بالشؤون الاجتماعية علين عبد الله ومنسق دور الصحة بالجزائر محمد لامين امزيدف .

وتقدر المساعدات الإنسانية الكوبية ب458 ألف جرعة مضادة لفيروس كورونا والمخصصة للفئة العمرية من سنتين بالنسبة للأطفال إلى ثمانية عشر سنة ، ويتم استعمالها على مراحل ، ثلاث جرعات لكل شخص من كل 28 يوما .

ومن جهته، أكد سفير دولة كوبا لوكالة الأنباء الصحراوية على هامش تسلم هذه المساعدة بالمطار أن هذه الهيبة المتواضعة المقدمة للدولة الصحراوية وشعبها المكافح ، تعبر عن العلاقات المتبادلة والقوية التي تربط الدولتين الصحراوية والكوبية في العديد من المجالات.

وكشف السفير أنه تم تلقيح مليون و 800 الف طفل كوبي بهذه الجرعات ،و آن هذا التلقيح الخاص بهذه الفئة من المجتمع ،المضاد لفيروس كورونا هو من إنتاج الصناعة الكوبية الصرفة من خلال المعهد الكوبي ، مبرزا أن هناك دول تقوم بصناعة هذه الجرعات بترخيص من الدولة الكوبية.

رمزي أحمد توميات

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