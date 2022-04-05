كوبا ترسل مساعدات انسانية في المجال الصحي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

5 أبريل، 2022

وصلت إلى الجزائر العاصمة مساعدات إنسانية في المجال الصحي قادمة من دولة كوبا وهي في طريقها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وقد كان في استقبال هذه الكمية المعتبرة من الدعم الطبي بمطارهواري بومدين سفير دولة كوبا بالجزائر ، ARMANDO VEGARA BUENO و القائم بالإعمال بالسفارة الصحراوية بالجزائر أمحمد الشيخ رفقة المكلف بالشؤون الاجتماعية علين عبد الله ومنسق دور الصحة بالجزائر محمد لامين امزيدف .

وتقدر المساعدات الإنسانية الكوبية ب458 ألف جرعة مضادة لفيروس كورونا والمخصصة للفئة العمرية من سنتين بالنسبة للأطفال إلى ثمانية عشر سنة ، ويتم استعمالها على مراحل ، ثلاث جرعات لكل شخص من كل 28 يوما .

ومن جهته، أكد سفير دولة كوبا لوكالة الأنباء الصحراوية  على هامش تسلم هذه المساعدة بالمطار أن هذه الهيبة المتواضعة المقدمة للدولة الصحراوية وشعبها المكافح ، تعبر عن العلاقات المتبادلة والقوية التي تربط الدولتين الصحراوية والكوبية في العديد من المجالات.

وكشف السفير أنه تم تلقيح مليون و 800 الف طفل كوبي بهذه الجرعات ،و آن هذا التلقيح الخاص بهذه الفئة من المجتمع ،المضاد لفيروس كورونا هو من إنتاج الصناعة الكوبية الصرفة من خلال المعهد الكوبي ، مبرزا أن هناك دول تقوم بصناعة هذه الجرعات بترخيص من الدولة الكوبية.

رمزي أحمد توميات

 

5 أبريل، 2022

مقالات ذات صلة

اتفاقية بين وزارة العمل وبريد الجزائر لفتح حسابات بريدية للمستفيدين من منحة البطالة

22 فبراير، 2022

انقطاع المياه لمدة تتجاوز أسبوعين في بلدية هراوة بالعاصمة

29 يونيو، 2021

صنهاجي يكشف: أوميكرون ينتشر بسرعة وأعراضه خفيفة أقل من دلتا

5 ديسمبر، 2021

قوات البوليساريو تشن هجمات جديدة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

22 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: